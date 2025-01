Eric Dejaeger, een voormalige katholieke priester uit Roeselare, is in Canada veroordeeld tot zes jaar cel voor kindermisbruik. Zo berichten Canadese media. Tussen 1978 en 1982 misbruikte hij zeven kinderen tussen vier en negen jaar oud in Nunavut, in het uiterste noordoosten van Canada. Het is zijn vijfde veroordeling voor kindermisbruik.