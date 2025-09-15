Roeselaarse jongerenwerking #HACK breidt uit met nieuwe activiteiten en klasbezoeken
Illustratiebeeld
In Roeselare zet jongerenwerking #HACK, een initiatief van ARhus, dit schooljaar nieuwe stappen. Vanaf 1 oktober gaat #HACKtxt van start, een ontmoetingsplek voor jongeren die graag schrijven. Daarnaast krijgen de klasbezoeken voor secundaire scholen een update, met aandacht voor thema’s zoals artificiële intelligentie, virtual reality en fake news.
“Met #HACK willen we jongeren ruimte geven om zich creatief te ontplooien, maar tegelijk ook de vaardigheden aanreiken die ze nodig hebben in de snel veranderende samenleving”, klinkt het in een persbericht.
Om het aanbod bekend te maken, trekt #HACK deze week naar enkele Roeselaarse scholen, waaronder VISO en de Broederschool. Tijdens de middagpauzes kunnen leerlingen er kennismaken met de werking via onder meer een mini-dj-booth, een reading corner en een rad waarmee ze een donut kunnen winnen.
Van textielcreaties tot muziek
Het #HACKpand op De Munt blijft daarbij het kloppend hart. Daar kunnen jongeren wekelijks terecht voor activiteiten zoals #HACKapella (zingen), #HACKtrack (muziek), #HACKmode (textielcreaties), #HACKtech (gaming en technologie), #HACKart (kunst) en nu dus ook #HACKtxt. Vanaf nu kunnen jongeren er ook gewoon op donderdagmiddag hun boterhammen eten of na schooltijd nog even blijven hangen.
Nieuwe themabezoeken
Naast het vaste aanbod, krijgen ook de klasbezoeken voor het secundair onderwijs een vernieuwing. Zo wordt er ingezoomd op de mogelijkheden én valkuilen van AI bij schrijfopdrachten, het gebruik van virtual reality en het herkennen van fake news.
“Door jongeren via klasbezoeken en #HACK-activiteiten te prikkelen, willen we hen niet enkel creatieve ruimte geven, maar ook de tools om kritisch om te gaan met nieuwe technologieën”, besluit de jongerenwerking van ARhus.