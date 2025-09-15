“Met #HACK willen we jongeren ruimte geven om zich creatief te ontplooien, maar tegelijk ook de vaardigheden aanreiken die ze nodig hebben in de snel veranderende samenleving”, klinkt het in een persbericht.

Om het aanbod bekend te maken, trekt #HACK deze week naar enkele Roeselaarse scholen, waaronder VISO en de Broederschool. Tijdens de middagpauzes kunnen leerlingen er kennismaken met de werking via onder meer een mini-dj-booth, een reading corner en een rad waarmee ze een donut kunnen winnen.