Uiteindelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur op het kruispunt van de Eernegemsestraat en de Noordstraat in Aartrijke, bij Zedelgem. De BMW kwam daardoor tegen de gevel van een appartementsgebouw terecht. Bij het incident vielen geen gewonden. De brandweer moest wel ter plaatse komen om de woning van een 82-jarige vrouw te stutten. Door een kortsluiting was de woning ook even onbewoonbaar.