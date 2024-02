Het nieuwe gebouw ligt net buiten de ring van Torhout in het industriegebied, en is daarmee ideaal gelegen. Vanaf daar kunnen de agenten overal vrij snel ter plaatse zijn. En dat is nodig want de lokale politie werkt in een uitgestrekt gebied met Torhout als scholenstad, en twee snelwegparkings die mensenmokkelaars aantrekken.

Vanuit het nieuwe kantoor wil zone Kouter zowel lokale fenomenen als internationale criminaliteit efficiënter aanpakken. "Wij zaten voorheen verspreid over zeven gebouwen, wat natuurlijk de communicatie absoluut niet ten goede kwam. Nu zitten alle diensten netjes samen, het vergaderen gaat vlotter, het communiceren gaat veel vlotter. De dossiers gaan veel vlotter rond, het overleg is veel accurater. Alleen maar voordelen dus", vertelt korpschef Kris Depovere.