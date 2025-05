In Kortrijk waren zo’n honderd actievoerders aanwezig om een rode lijn te trekken op de Verzetskaai in Kortrijk. Ze willen dat de oorlog in het Midden-Oosten niet wordt vergeten en dat er iets verandert. Er moeten sancties tegen Israëlische leiders komen volgens de vredesactivisten. Ook het toelaten van humanitaire hulp moet afgedwongen worden.