Bijna alle vrijwilligers van de Rode Kruis-afdeling in Diksmuide houden het voor bekeken. De aanleiding is een vertrouwensbreuk met de provinciale afdeling van het Rode Kruis in Brugge. De onvrede gaat onder meer over het gebrek aan respect en enkele financiële beslissingen. Toch blijft de afdeling in Diksmuide bestaan volgens Rode Kruis Vlaanderen.