Erna krijgt de eer om de robotrolstoel als eerste bewoner in het woonzorgcentrum uit te testen. De afgelopen weken hebben medewerkers en de directeur de rolstoel al getest en goedgekeurd.

"We hebben allerlei scenario’s uitgeprobeerd, waarbij bijvoorbeeld iemand in de weg staat of iemand probeert uit te stappen. Op die manier willen we zeker zijn dat de rolwagen veilig is", vertelt algemeen directeur Lieven Vermeulen.

De robot is uitgerust met lasers en een camera zodat hij nergens tegenaan botst. De rolstoel is bovendien ook verbonden met het 5G-netwerk zodat hij ook werkt als de wifi uitvalt.