De motoropleiding duurt nu twaalf uur. Dat vinden ze op de rijschool wat weinig. "Ervaring is de grootste leerschool. Als motorrijder rij je eigenlijk altijd in het nadeel op de weg. De opleiding dient om te leren omgaan met fouten van andere weggebruikers, maar twaalf uur is nipt. In het buitenland loopt dat op tot 40 uur", zegt Frédéric van rijschool Eureka.

Toch ligt het niet alleen aan de rijervaring van de motorrijder, klinkt het. Ook wederzijds begrip tussen autobestuurders en motorrijders is belangrijk. "Autobestuurders kunnen soms moeilijk onze snelheid inschatten of zien het niet altijd als we voorbij rijden om willen inslaan. Het is soms beter om te wachten." Als motorrijder kan je jezelf extra zichtbaar maken door fluokledij te dragen en goed uit te kijken.