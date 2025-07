In de streek is dit al het derde dodelijke ongeval op vijf dagen tijd met een jonge twintiger, het vierde dodelijk ongeval met een jonge motorrijder ook deze maand. Het zijn erg trieste cijfers.

Het ongeval in Houtave gebeurde dinsdagavond om 20u40. De jonge motorrijder reed in de richting van De Haan. Een bestelwagen kwam uit de andere richting en sloeg af om de oprit van z'n woning op te rijden. De motorrijder haperde aan de bestelwagen, verloor de controle over zijn motor en botste een stuk verderop met een tegenligger.

De jongeman stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. De autobestuurster was door de feiten erg in shock.