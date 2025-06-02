Twee van de schilderijen zijn bijna klaar. Scheuren en vervormingen zijn weggewerkt, enkel de kaders moeten nog hersteld worden. Restauratrice Christa De Langhe is volop bezig met het derde werk, dat in slechte staat verkeert.

“Er is nog alleen een derde schilderij dat er heel erg aan toe is. Ik moet hem helemaal van het kader halen, het vlak maken en de scheuren herstellen. Ik vind dat leuk, als ik dat zie, dan heb ik daar goesting voor,” zegt De Langhe.

