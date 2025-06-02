In het Oostendse Gerechtshof worden momenteel reusachtige schilderijen van museum De Plate gerestaureerd. Eén werk is 128 jaar oud, en na de restauratie blijven de schilderijen in het gerechtsgebouw te zien voor het publiek.
Twee van de schilderijen zijn bijna klaar. Scheuren en vervormingen zijn weggewerkt, enkel de kaders moeten nog hersteld worden. Restauratrice Christa De Langhe is volop bezig met het derde werk, dat in slechte staat verkeert.
“Er is nog alleen een derde schilderij dat er heel erg aan toe is. Ik moet hem helemaal van het kader halen, het vlak maken en de scheuren herstellen. Ik vind dat leuk, als ik dat zie, dan heb ik daar goesting voor,” zegt De Langhe.
Johan Van Roose, ondervoorzitter van museum De Plate, verwacht dat de restauraties nog ongeveer anderhalve maand duren. “Eén werk komt er in deze zaal terecht, twee werken in een andere zaal. Het zijn enorme formaten: 4,70 meter breed en 2,30 meter hoog. Dankzij een royale schenking via het Marlein-fonds kunnen we nu de restauratie afronden,” aldus Van Roose.
“We willen Christa, onze restauratrice, ook niet opjagen. We laten haar op haar gemak haar werk doen en zijn benieuwd naar het eindresultaat.”
De schilderijen blijven na de restauratie in het gerechtsgebouw. In april volgt een grote opening samen met het stadsbestuur, waarna de werken toegankelijk zijn voor het publiek.