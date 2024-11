“Niet alleen het weghalen van de cabine was een huzarenwerk, ook de aanpak van de schoorsteen door schoorsteenbouwer Coornaert is dat”, verduidelijkt de schepen.



“Intussen is de schoorsteen opnieuw tot de oorspronkelijke 45 meter opgemetseld en is de schouwkop helemaal hersteld. Stap voor stap worden de aangetaste bakstenen vervangen en per ring die aangepakt wordt, liep dit al op tot 300 bakstenen. Maar niet in elke ring is de beschadiging zo groot. Ook de verf die destijds aangebracht werd, wordt verwijderd onder toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Door het 'decaperen' wordt de schoorsteen gepapt, ingetaped en daarna onder hoge druk afgespoten. En dan is er uiteraard nog het voegwerk dat opnieuw moet hersteld worden.”