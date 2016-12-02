Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Heule bij Kortrijk wordt Preetjes Molen grondig gerestaureerd. De molen is van historisch belang want het is de enige bewaarde molen om vlas te zwingelen in Europa. Vanmorgen zijn de wieken verwijderd, samen met de molenas. Bedoeling is dat de molen volgende zomer weer op volle kracht kan draaien.
Preetjes Molen is een icoon van het Kortrijkse erfgoed en het roemrijke vlasverleden. 160 jaar oud intussen, de enige nog in Europa. Ooit gebruikt om vlas te zwingelen met windenergie in plaats van mankracht. Kris Wieme, molenmaker: “De molen is zo uniek omdat er eigenlijk maar één van is.”
Wout Maddens, schepen van Onroerend Erfgoed Kortrijk: “Samen met de administratie erfgoed hebben we beslist deze te restaureren op basis van de kenmerken van 1918. Er zijn sindsdien uiteraard wel meerdere restauraties gebeurd maar niet altijd oordeelkundig. Vandaar de afspraak met Onroerend Erfgoed dat we deze restaureren naar het voorbeeld van 1918.”
Voorzichtig ontmanteld
Met een grote bouwkraan wordt de molen heel voorzichtig ontmanteld. De wieken gaan eraf en ook de molenas gaat naar het atelier voor herstel. Kris Wieme, molenmaker: “De jaloeziewieken worden eigenlijk verplaatst naar de binnenroede in plaats van de buitenroede. Dus de aandrijving ernaartoe wordt veranderd. Het is wat zoeken, want er zijn geen plannen. Het is een delicate opdracht, maar we hebben al voor grotere uitdagingen gestaan. Dit zal ook wel lukken.”
Volgende zomer klaar
Tegen volgende zomer moet de vernieuwde Preetjes Molen klaar zijn. Stad Kortrijk zoekt trouwens nog meester-molenaars. Wie wil kan een cursus volgen, zodat de Kortrijkse molens weer kunnen draaien zoals vroeger.