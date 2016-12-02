Preetjes Molen is een icoon van het Kortrijkse erfgoed en het roemrijke vlasverleden. 160 jaar oud intussen, de enige nog in Europa. Ooit gebruikt om vlas te zwingelen met windenergie in plaats van mankracht. Kris Wieme, molenmaker: “De molen is zo uniek omdat er eigenlijk maar één van is.”

Wout Maddens, schepen van Onroerend Erfgoed Kortrijk: “Samen met de administratie erfgoed hebben we beslist deze te restaureren op basis van de kenmerken van 1918. Er zijn sindsdien uiteraard wel meerdere restauraties gebeurd maar niet altijd oordeelkundig. Vandaar de afspraak met Onroerend Erfgoed dat we deze restaureren naar het voorbeeld van 1918.”