Res­tau­ra­tie Ieper­se Laken­hal­len kost 6 mil­joen meer dan voorzien

De restauratie van de Lakenhallen in Ieper heeft geen 13 miljoen maar 19 miljoen euro gekost. Zes miljoen meer dan eerst voorzien.

Het gaat vooral om onvoorspelbare en onvoorziene meerkosten zoals rotte balken, die pas te zien waren toen ze het dak er afhaalden. En dan waren er nog de corona- en de energiecrisis, en de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen voor bouwmaterialen de lucht in gingen. Om de meerkost te kunnen betalen, is het budget aangepast.

Philip Bolle Lakenhalle
Ieperse lakenhallen weer vrij van stellingen

Meerprijs waard

Katrien Desomer, burgemeester Ieper: “ Als je nu kijkt: het gebouw is afgewerkt. Het staat er opnieuw voor de komende honderd jaar. Dus is het die meerprijs waard. We hebben door die zure appel gebeten. Uiteindelijk denk ik dat we naar ieders tevredenheid mogen zeggen dat het een pareltje geworden is op onze Grote Markt.“

In het weekend van 21 maart is de officiële opening en een feestweekend met tal van activiteiten voor de Ieperlingen. “Dan zal er van alles te doen zij op en rond en in gebouw.”

Erfgoed Lakenhallen

