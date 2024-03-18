Katrien Desomer, burgemeester Ieper: “ Als je nu kijkt: het gebouw is afgewerkt. Het staat er opnieuw voor de komende honderd jaar. Dus is het die meerprijs waard. We hebben door die zure appel gebeten. Uiteindelijk denk ik dat we naar ieders tevredenheid mogen zeggen dat het een pareltje geworden is op onze Grote Markt.“

In het weekend van 21 maart is de officiële opening en een feestweekend met tal van activiteiten voor de Ieperlingen. “Dan zal er van alles te doen zij op en rond en in gebouw.”