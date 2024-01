Hilde Notebaert op Facebook: “Door ons verhaal te delen willen we mensen waarschuwen om niet in de val van nepaccounts te trappen. Het nepprofiel was amper van het onze te onderscheiden. En onze collega-ondernemers willen we met ons verhaal aanmoedigen om zich niet te laten tegenhouden. Als je zichtbaar bent en veel volgers hebt, dan komt er al eens kritiek of krijg je te maken met mensen met slechte bedoelingen. Ga toch door. We blijven ons inzetten. En ja: we zullen ook in de toekomst nog acties organiseren om onze volgers te bedanken.”

Het is momenteel niet duidelijk of er klanten geld hebben verloren. De computer crime unit van de lokale politie Arro Ieper onderzoekt de zaak.