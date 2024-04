Voorzitter Betty Eeckhaut: ​ “Als coöperatie is het onze ambitie om de lange termijnrelatie met onze leden te versterken onder meer via het uitbetalen van een competitieve melkprijs. We hebben daarvoor absoluut de kwaliteit in huis, getuige daarvan zijn de topproducten die we vandaag produceren. Bovendien is het belangrijk om als coöperatie sterk te staan om zo de melkveehouderij en zuivelverwerking in België blijvend lokaal te verankeren en een toekomst te blijven bieden.”