Toch is er weinig hoerastemming want ondanks de winst, loopt de omzet terug en stijgen het aantal luchtvrachten en passagiers niet. De luchthaven haalt haar opbrengst voor het grootste deel uit subsidies. De winst wordt vooral gemaakt door de eenmalige opbrengst van zonnepanelen rond de luchthaven.

"Er is dus winst, maar de manier waarop is nogal artificieel. Oostende heeft eigenlijk dezelfde problemen als de regionale luchthaven in Antwerpen", stelt professor Wouter Dewulf, luchtvaarteconoom aan de UAntwerpen. "De omzet, die een luchthaven krijgt via de reizigers en de cargo, hinkt duidelijk achterop. De 30.000 ton aan cargo die men haalt is overigens echt mager, zeker voor een luchthaven die zich als cargohub profileert."