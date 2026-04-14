20°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Refur­bis­hed wind­mo­len uit Ier­land krijgt twee­de leven bij Imog in Moen: Beperk­te hin­der op vlak van slag­scha­duw en geluid”

Op de stortplaats van Imog in Moen (Zwevegem) is begin april een bijzondere windturbine geplaatst: geen gloednieuw exemplaar, maar een refurbished model met een verleden in Ierland. Het project vormt een nieuwe stap in de uitbouw van een circulaire en hernieuwbare energiemix op de site.

In Moen (Zwevegem) staat sinds 1 april een windturbine op het afgewerkte deel van de stortplaats. Opmerkelijk is dat het om een refurbished exemplaar gaat. Het project kadert in de duurzame afwerking en toekomstgerichte herbestemming van de site. Imog kreeg een vergunning voor twee middelgrote windturbines, waarvan de eerste vrijdag werd gerealiseerd. 

"De turbine was eerder tien jaar in gebruik in Ierland en kreeg na een grondige revisie een tweede leven in Moen", vertelt Imog. "Verwacht wordt dat ze daar nog zo’n twintig jaar energie zal opwekken. De site speelt al langer een voortrekkersrol in de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Naast energieproductie via stortgasmotoren en zonnepanelen wordt nu ook windenergie toegevoegd aan de energiemix."

Elektrische machines

De opgewekte energie zal in eerste instantie worden gebruikt om elektrische machines op de site aan te drijven, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel verder wordt afgebouwd. Overtollige energie wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. 

Imog koos bewust voor een middelgrote windturbine van 45 meter hoog met een vermogen van 225 kW. "Dit type beperkt de impact op de omgeving met minimale hinder op het vlak van slagschaduw en geluid, die binnen de grenzen van de site blijft", vult Imog er nog aan toe. Na afronding van de aansluiting en keuring wordt de turbine in de loop van mei operationeel.

De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden