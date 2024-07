Lau Duprez is postoverste in Sint-Laureins in Westende. Op een tablet vult hij 's morgens in hoeveel wind er staat en welke vlag het is. Tot vorig jaar moest hij alles noteren in een boek. Dit is veel sneller en handiger. Maar het digitale systeem is vooral nuttig als er iemand vermist is. Lau Duprez, postoverste Sint-Laureins Westende: “Nu is het voordeel dat we met de tablet een foto kunnen oploaden. We krijgen ook allemaal vragen, bijvoorbeeld de nationaliteit, de leeftijd, kleren. Zo kunnen wij ook niks vergeten door te geven. Iedereen weet direct hoe het kind eruit ziet, heeft een perfecte beschrijving. En kunnen ze het beste het kind traceren.”