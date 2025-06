Met scherpe bochten, een smalle piste, een kasseistrook en als ultieme beproeving: de wipplank over het water, bleek het een parcours enkel voor stuurkunstenaars en durvers. “We gingen voor de snelste tijd, maar op de wipplank voelde ik al dat het ging mislopen", zegt deelnemer Steven Soetaert van team Double Trouble uit Harelbeke.

“We gingen super snel aan de start, maar toen ik de fiets over de wipplank zag gaan, belandde hij in de Leie", vertelt Ruben Vercouter, die nadien al zwemmend de finish haalde. Een beeld dat symbool stond voor deze dag: nat en chaotisch.

Ook Margo Callens en Matthijs Vrielinck uit Dadizele deden mee met een opvallend rijtuig waarin zelfs een drumstel verwerkt zat. Twee maanden werk, met liefde gebouwd. “Ik vind het heel jammer dat de fiets er nu niet meer zo zal uitkomen", zegt Margo.

Niet alleen creativiteit, maar ook lef en vertrouwen in het parcours waren nodig. Jolene Deproost, een van de zussen uit Lauwe die met een zelfgebouwd politievoertuig deelnam, bleef er rustig onder: “Ik weet niet of we makkelijk uit die buizen gaan geraken, maar er zitten duikers in het water. Alles komt goed.”

En dat bleek ook zo: reddingsboten en duikers stonden paraat om de vele gevallen duo’s op te vissen, terwijl een kraan de wrakken uit de Leie takelde.