Bij de productie van isolatieplaten blijven veel snijresten en afval over. In de nieuwe fabriek worden die resten verwerkt. Ward Dhaese, Innovation Manager bij Recticel: “In een eerste stap gaan wij PIR (polyisocyanuraat, harde kunststofisolatie, red.) verzamelen van onze verzaaglijnen; dat zijn de snijresten. Vervolgens gaan we dat PIR-afval opzuiveren door er bekledingsresten uit te halen. Daarna voegen we de PIR-isolatie toe aan deze reactor. In die reactor zetten we die chemisch om tot polyol, een essentiële grondstof voor de productie van nieuwe PIR-isolatieplaten.”

Veel voordelen

Dankzij de nieuwe fabriek kan Recticel jaarlijks 4.000 ton afval recycleren tot 6.000 ton gerecycleerde grondstof. Dat heeft veel voordelen. Dirk Vermeulen, Head of Technical Management bij Recticel: “We spreken hier over een zelfgemaakte grondstof, maar die komt voort uit afval. Op die manier werken we mooi binnen die circulariteit. Anderzijds ondersteunt dat ook ons volledige productgamma, omdat we deze gerecycleerde polyol kunnen inzetten in het volledige productgamma. Uiteraard moeten we daar ook een financiële kanttekening bij maken, aangezien we de grondstof nu zelf in huis maken. En niet onbelangrijk: iedereen heeft het over CO2 en de ecologische voetafdruk. Ook die zullen we aanzienlijk kunnen reduceren door deze gerecycleerde polyol in te zetten.”