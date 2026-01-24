Aanmelden
Recre­a­tie­bad De Alk in Win­ge­ne half jaar geslo­ten door renovaties

In Wingene zal het recreatiebad De Alk vijf maanden sluiten voor grondige renoveringswerken. Het zwembad zal sluiten vanaf 1 juni tot eind oktober.

Het zwembadcomplex, met een piramidevormig dak, bestaat 26 jaar. De voorbije jaren zijn al meerdere herstelwerken uitgevoerd, maar nu is betonrot vastgesteld aan de kuip van het wedstrijdbad. 

Naast die herstelling krijgt ook het interieur een algemene opfrisbeurt. Met een sluiting tijdens de zomermaanden wil de gemeente Wingene de hinder voor schoolzwemmen en andere zwemlessen tot een minimum beperken.

