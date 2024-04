Matthias D. (44) toont vandaag hoe hij zijn vrouw Stephanie Demeyere ombracht met enkele messteken. Dat gebeurde tijdens een hoogoplopende ruzie. Er zouden relationele en financiële problemen geweest zijn.

Op de dag van de feiten stichtte de verdachte ook brand in hun wagen, die in de garage stond. Het vuur sloeg over op de woning. "Eerst heeft hij zijn vrouw messteken toegebracht in de keuken en toen heeft hij de wagen die in de garage stond in brand gestoken. De wagen is ontploft en dat beschadigde ook het huis," zei Tom Janssens van het Parket van West-Vlaanderen begin januari.

Het koppel baatte in hun woning langs de Zultseweg een wellness uit. Ze hadden samen 3 kinderen.