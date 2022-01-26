Vandaag sprak de rechter uiteindelijk het vonnis uit in de Kortrijkse politierechtbank. Het slachtoffer Piet Sintobin draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Het bedrijf van de onderaannemer, de onderaannemer zelf en twee arbeiders zijn veroordeeld tot boetes. De hoofdaannemer en zijn bedrijf is vrijgesproken, daar is hun advocaat Frédéric Busschaert tevreden mee.

Het bedrijf van de onderaannemer krijgt 24.000 euro boete, waarvan 4.800 euro met uitstel. De zaakvoerder werd een boete van 2.400 euro effectief opgelegd. Daarnaast kregen de arbeiders 1.600 en 2.000 euro boete. De familie van Sintobin - de twee broers, de zus en de mama - hadden in totaal 42.000 euro gevraagd en dat kregen ze ook. Stefaan Sintobin, de broer van Piet, reageerde erg emotioneel.



