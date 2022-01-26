10°C
Rech­ter velt von­nis na dode­lij­ke val van Piet (58) in werf­put in Izegem

Broer van Piet (58), Stefaan Sintobin, emotioneel na vonnis.

In de Kortrijkse politierechtbank is deze voormiddag het vonnis uitgesproken in de zaak over de slecht aangeduide werfput in Izegem, waarbij op 26 januari 2022 de 58-jarige Piet Sintobin om het leven kwam. 

In de nacht van 26 januari 2022 viel de 58-jarige Piet Sintobin op de terugweg van een cafébezoek in een diepe werfput van Fluvius op de Korenmarkt in Izegem. Hij wandelde over de planken die over de put lagen, maar die begaven het. Hij viel anderhalve meter diep en raakte vast tussen de leidingen. De brandweer snelde ter plaatse om de man uit de put te halen, maar hij overleed een dag later in het ziekenhuis. 

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de signalisatie bij de werken in Izegem in opdracht van Fluvius niet in orde was. Het slachtoffer is de broer van Stefaan Sintobin, oud-gemeenteraadslid in Izegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. De familie wilden de exacte omstandigheden van het incident weten en stelden zich burgerlijke partij tegen de onderaannemer van de werken, netbeheerder Fluvius en ook tegen de stad. 

Onopzettelijke doding

Op 2 december moesten de zes beklaagden zich voor de Kortrijkse politierechtbank verantwoorden voor onopzettelijke doding. Het gaat om de hoofdaannemer, de onderaannemer en twee arbeiders. Tijdens het proces schoven de betrokkenen alle verantwoordelijkheid van zich af en speelden ze de zwartepiet naar elkaar door. Ook het slachtoffer werd medeverantwoordelijk gehouden.

Advocaat Frédéric Busschaert

Vonnis

Vandaag sprak de rechter uiteindelijk het vonnis uit in de Kortrijkse politierechtbank. Het slachtoffer Piet Sintobin draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Het bedrijf van de onderaannemer, de onderaannemer zelf en twee arbeiders zijn veroordeeld tot boetes. De hoofdaannemer en zijn bedrijf is vrijgesproken, daar is hun advocaat Frédéric Busschaert tevreden mee. 

Het bedrijf van de onderaannemer krijgt 24.000 euro boete, waarvan 4.800 euro met uitstel. De zaakvoerder werd een boete van 2.400 euro effectief opgelegd. Daarnaast kregen de arbeiders 1.600 en 2.000 euro boete. De familie van Sintobin - de twee broers, de zus en de mama - hadden in totaal 42.000 euro gevraagd en dat kregen ze ook. Stefaan Sintobin, de broer van Piet, reageerde erg emotioneel. 

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Leonie Delodder
Rechtbank Kortrijk

