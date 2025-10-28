Het slachtoffer verbleef op vrijdag 7 februari 2020 bij een onthaalmoeder in Veurne. Daar werd baby J. opgehaald door een babysit, die tot 's avonds laat op hem paste. De volgende dag beseften de ouders dat de toen vijf maanden oude jongen er erg slecht aan toe was. Het slachtoffer werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Veurne. Daarna werd hij overgebracht naar het UZ Gent, waar nog een tweede operatie volgde.

Tijdens het gerechtelijk onderzoek kon indertijd geen dader geïdentificeerd worden. Het dossier werd afgesloten, maar werd in de zomer van 2022 op vraag van de burgerlijke partij heropend. Bij een kindje dat door dezelfde onthaalmoeder werd opgevangen, was in juni immers ook het shakenbabysyndroom vastgesteld. Uiteindelijk werd de onthaalmoeder echter in beide dossiers buiten vervolging gesteld. De babysit van baby J. werd in februari 2025 door de raadkamer wel naar de correctionele rechtbank verwezen.