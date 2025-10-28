Rechtbank Veurne : Babysit uit Poperinge vrijgesproken voor shakenbabysyndroom
Archieffoto
De Veurnse correctionele rechtbank heeft een 32-jarige vrouw uit Poperinge vrijgesproken voor opzettelijke slagen en verwondingen op een baby. Bij baby J. werd het shakenbabysyndroom vastgesteld, maar de betrokkenheid van de babysit kon volgens de rechter niet aangetoond worden. Het openbaar ministerie had zelf de vrijspraak gevorderd.
Het slachtoffer verbleef op vrijdag 7 februari 2020 bij een onthaalmoeder in Veurne. Daar werd baby J. opgehaald door een babysit, die tot 's avonds laat op hem paste. De volgende dag beseften de ouders dat de toen vijf maanden oude jongen er erg slecht aan toe was. Het slachtoffer werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Veurne. Daarna werd hij overgebracht naar het UZ Gent, waar nog een tweede operatie volgde.
Tijdens het gerechtelijk onderzoek kon indertijd geen dader geïdentificeerd worden. Het dossier werd afgesloten, maar werd in de zomer van 2022 op vraag van de burgerlijke partij heropend. Bij een kindje dat door dezelfde onthaalmoeder werd opgevangen, was in juni immers ook het shakenbabysyndroom vastgesteld. Uiteindelijk werd de onthaalmoeder echter in beide dossiers buiten vervolging gesteld. De babysit van baby J. werd in februari 2025 door de raadkamer wel naar de correctionele rechtbank verwezen.
Burgerlijke partijen: 'Geen twijfel over schuld'
Op vraag van de burgerlijke partijen werden begin mei drie getuigen gehoord. Een kinderrevalidatiearts verklaarde dat er bij J. zeker sprake is van het shakenbabysyndroom. Volgens de getuige kunnen de feiten echter ook in de dagen voor 7 februari gepleegd zijn.
Op de zitting van 28 oktober vroeg het openbaar ministerie dan ook om de beklaagde vrij te spreken. Ook de verdediging drong aan op de vrijspraak. Volgens de burgerlijke partijen bestaat er echter geen twijfel over de schuld van de babysit. Meester Kristiaan Vandenbussche verwees in dat kader naar haar leugenachtige reacties bij de polygraaftest.