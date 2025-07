De beklaagde trouwde in 2018 met een vrouw uit Anzegem, maar het kwam in 2023 tot een echtscheiding. Sindsdien begon hij zijn ex-partner te stalken. In juni 2024 leverde hem dat in Kortrijk een jaar gevangenisstraf met uitstel op, gekoppeld aan voorwaarden. Voor identieke feiten op hetzelfde slachtoffer kwam daar in september 2024 nog een jaar effectieve gevangenisstraf bij.