De 39 Vietnamezen, onder hen ook drie minderjarigen, stierven in oktober 2019 in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder in Zeebrugge was aangekomen. In de loop van de namiddag verliet de container de haven, om uiteindelijk aan te komen in Purfleet.

Daarom werd een samenwerking tussen de verschillende betrokken landen op poten gezet. In het Britse luik van het dossier kregen de spilfiguren in januari 2021 al 20 en 27 jaar cel voor doodslag.