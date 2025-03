De 39 lichamen, onder wie drie minderjarigen, werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong gelinkt worden aan 130 transporten.