Realityster Megan Desaever tot tien maanden cel met uitstel veroordeeld voor fiscale fraude
Foto Instagram Megan Desaever
Megan Desaever (26), bekend van meerdere realityprogramma's, is door de Brugse correctionele rechtbank tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor fiscale fraude. De Oostendse gaf ruim 100.000 euro inkomsten niet aan bij de fiscus. Het openbaar ministerie had twaalf maanden cel met uitstel gevorderd.
De bal ging in januari 2023 aan het rollen naar aanleiding van een interview met het Nederlandse YouTube-kanaal Rumag. Megan Desaever gaf toe dat ze geen belastingen betaalde op haar inkomsten uit haar account op OnlyFans. Nochtans verdiende ze naar eigen zeggen ooit meer dan 20.000 euro per maand met haar activiteiten op het platform. De beklaagde noemde het oneerlijk dat bij een correcte belastingaangifte de helft van het geld weg zou zijn.
Al veroordeeld voor subsidiefraude
Op basis van haar dubieuze uitspraken werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor fiscale inbreuken. In dat kader werd op 20 januari 2023 een huiszoeking uitgevoerd. Het onderzoek bracht uiteindelijk aan het licht dat Desaever in 2021 en 2022 respectievelijk 27.000 en 75.000 euro verdiende via OnlyFans en twee andere platformen. Die inkomsten werden echter nooit aangegeven.
Volgens het openbaar ministerie koos de twintiger er heel bewust voor om geen belastingsaangifte in te dienen. "De beklaagde weigert pertinent om bij te dragen aan onze maatschappij", klonk het. Daarbij werd verwezen naar de veroordeling die ze in april 2024 opliep voor subsidiefraude. In die omstandigheden werd deze keer twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel, 22.000 euro boete en 36.000 euro verbeurdverklaring gevorderd. De fiscus vorderde ongeveer 65.000 euro.
Vrijspraak
De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak. Volgens meester Thomas Soete kon zijn cliënte geen belastingsaangifte indienen, nadat ze in februari 2022 persoonlijk failliet was verklaard. De feiten werden bovendien als een jeugdige, administratieve onwetendheid bestempeld.