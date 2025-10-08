Op basis van haar dubieuze uitspraken werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor fiscale inbreuken. In dat kader werd op 20 januari 2023 een huiszoeking uitgevoerd. Het onderzoek bracht uiteindelijk aan het licht dat Desaever in 2021 en 2022 respectievelijk 27.000 en 75.000 euro verdiende via OnlyFans en twee andere platformen. Die inkomsten werden echter nooit aangegeven.

Volgens het openbaar ministerie koos de twintiger er heel bewust voor om geen belastingsaangifte in te dienen. "De beklaagde weigert pertinent om bij te dragen aan onze maatschappij", klonk het. Daarbij werd verwezen naar de veroordeling die ze in april 2024 opliep voor subsidiefraude. In die omstandigheden werd deze keer twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel, 22.000 euro boete en 36.000 euro verbeurdverklaring gevorderd. De fiscus vorderde ongeveer 65.000 euro.

