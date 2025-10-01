Realityster Megan Desaever riskeert jaar cel met uitstel voor belastingontduiking
Foto Instagram Megan Desaever
De Oostendse influencer en realitypersoonlijkheid Megan Desaever riskeert twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel voor belastingontduiking. Ze gaf in de media toe dat ze geen belastingen betaalde op haar inkomsten uit haar account op OnlyFans.
Megan Desaever raakte bekend als deelneemster van de tv-programma's 'Temptation Island' en 'Ex on the beach: double dutch'. Maar de Oostendse heeft ook heel wat volgers op sociale media, waarmee ze ook geld verdient. Onder meer op het platform OnlyFans.
Desaever gaf ruim 100.000 euro inkomsten niet aan bij de fiscus. Dat gaf ze toe op een Nederlands Youtubekanaal. Nochtans verdiende ze naar eigen zeggen ooit meer dan 20.000 euro per maand met haar activiteiten op het platform. Ze noemde het oneerlijk dat bij een correcte belastingaangifte de helft van het geld weg zou zijn.
Start van onderzoek
Haar uitspraken online leidden tot een gerechtelijk onderzoek fiscale inbreuken. Het gerecht hield ook een huiszoeking en daaruit bleek dat Desaever in 2021 en 2022 respectievelijk 27.000 en 75.000 euro verdiende via OnlyFans en twee andere platformen. Die inkomsten gaf ze nooit aan.
"De beklaagde weigert pertinent om bij te dragen aan onze maatschappij."
Desaever is vorig jaar al veroordeeld voor subsidiefraude. Met die straf in het achterhoofd eist het openbaar ministerie nu twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel, 22.000 euro boete en 36.000 euro verbeurdverklaring. De fiscus eist zowat 50.000 euro.
Vrijspraak
De advocaat van Desaever vraagt de vrijspraak. Zijn cliënte kon geen belastingsaangifte indienen, zegt hij, nadat ze in februari 2022 persoonlijk failliet was verklaard. De feiten zijn volgens de verdediging bovendien een "jeugdige, administratieve onwetendheid".
De rechter doet uitspraak op 12 november.