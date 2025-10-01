Megan Desaever raakte bekend als deelneemster van de tv-programma's 'Temptation Island' en 'Ex on the beach: double dutch'. Maar de Oostendse heeft ook heel wat volgers op sociale media, waarmee ze ook geld verdient. Onder meer op het platform OnlyFans.

Desaever gaf ruim 100.000 euro inkomsten niet aan bij de fiscus. Dat gaf ze toe op een Nederlands Youtubekanaal. Nochtans verdiende ze naar eigen zeggen ooit meer dan 20.000 euro per maand met haar activiteiten op het platform. Ze noemde het oneerlijk dat bij een correcte belastingaangifte de helft van het geld weg zou zijn.

