In Blankenberge bereikt de politieke impasse er bijna z’n hoogtepunt. Komende maandag wordt er namelijk via de alom bekende geheime stemming beslist hoe het gemeentebestuur er voor de komende zes jaar zal uitzien. Het wordt een politieke strijd tussen Team Blankenberge en Vooruit tegenover N-VA en CD&V Plus. Al is het wellicht Vlaams Belang die de strijd in een definitieve plooi zal leggen.