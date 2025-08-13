22°C
Menen

Rava­ge in Menen: auto­be­stuur­der valt wel­licht in slaap en ramt ande­re auto’s

DSC 0220

In Menen is vorige nacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Niemand is gewond maar de schade is aanzienlijk.

Het ongeval op de Bruggestraat gebeurde rond 1 uur vorige nacht. Wellicht viel de autobestuurder in slaap achter het stuur van zijn bestelwagen. Het voertuig botste op twee geparkeerde auto’s. Eén van de aangereden wagens werd tegen de gevel van een woning geslingerd.

DSC 0214

Wellicht in slaap gevallen

De autobestuurder was in shock maar niet gewond. Het gaat om een koerier die wellicht in slaap is gevallen. De politie onderzoekt het ongeval. De voorgevel van de woning moest worden gestut.

DSC 0218
De redactie
Ongeval

