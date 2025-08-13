In Menen is vorige nacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Niemand is gewond maar de schade is aanzienlijk.
Het ongeval op de Bruggestraat gebeurde rond 1 uur vorige nacht. Wellicht viel de autobestuurder in slaap achter het stuur van zijn bestelwagen. Het voertuig botste op twee geparkeerde auto’s. Eén van de aangereden wagens werd tegen de gevel van een woning geslingerd.
Wellicht in slaap gevallen
De autobestuurder was in shock maar niet gewond. Het gaat om een koerier die wellicht in slaap is gevallen. De politie onderzoekt het ongeval. De voorgevel van de woning moest worden gestut.
De redactie