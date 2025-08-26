© Belga
De pijnlijke 6-0-nederlaag van Rangers tegen Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League heeft voor de Schotten nog een extra zure nasmaak gekregen. Het vuurwerk dat de bezoekende supporters massaal ontstoken in Jan Breydel voor de aftrap levert de club namelijk een boete van 20.000 euro op. Op de teamwebsite laat Rangers vrijdag weten "dat ze de uitkomst van de disciplinaire zaak erkennen."
UEFA legde naast de boete ook een voorwaardelijk verbod van een wedstrijd op om uittickets voor een Europese competitie te verkopen als een gelijkaardig incident in de komende twee jaar opnieuw gebeurt.
Club Brugge veegde Rangers op 27 augustus met 6-0 van het terrein, nadat blauw-zwart ook al de heenmatch in Glasgow met 1-3 had gewonnen. Daardoor plaatste de vicekampioen en bekerwinnaar zich overtuigend voor de League Phase van de Champions League.
Voor Rangers is er het vangnet van de League Phase in de Europa League. Daarin spelen de Schotten op 25 september in hun eerste wedstrijd thuis tegen KRC Genk.