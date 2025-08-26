19°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ran­gers heeft begrip voor UEFA-boe­te na vuur­werk in Jan Breydel

Mechele Rangers - Club Brugge

© Belga

De pijnlijke 6-0-nederlaag van Rangers tegen Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League heeft voor de Schotten nog een extra zure nasmaak gekregen. Het vuurwerk dat de bezoekende supporters massaal ontstoken in Jan Breydel voor de aftrap levert de club namelijk een boete van 20.000 euro op. Op de teamwebsite laat Rangers vrijdag weten "dat ze de uitkomst van de disciplinaire zaak erkennen."

UEFA legde naast de boete ook een voorwaardelijk verbod van een wedstrijd op om uittickets voor een Europese competitie te verkopen als een gelijkaardig incident in de komende twee jaar opnieuw gebeurt. 

Club Brugge veegde Rangers op 27 augustus met 6-0 van het terrein, nadat blauw-zwart ook al de heenmatch in Glasgow met 1-3 had gewonnen. Daardoor plaatste de vicekampioen en bekerwinnaar zich overtuigend voor de League Phase van de Champions League. 

Voor Rangers is er het vangnet van de League Phase in de Europa League. Daarin spelen de Schotten op 25 september in hun eerste wedstrijd thuis tegen KRC Genk.

Belga
Club Brugge

Meest gelezen

Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Moord Oostende
Nieuws
Update

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Joaquin Seys - Club Brugge

Pech blijft duren voor Joaquin Seys: West-Vlaming mist door lichte blessure ook interland tegen Kazachstan
Club Brugge - Champions League

Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
Joaquin Seys - Club Brugge

Topmatchen tegen Barcelona, Bayern en Arsenal en verre verplaatsing naar Almaty voor Club
Clubbruggerangers 1

Club Brugge naar Champions League na overtuigende zege tegen Rangers
Rangers

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor
Training club brugge 3

Hayen op drempel van kampioenenbal met Club: "Horen thuis in de Champions League"
Aanmelden