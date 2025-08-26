UEFA legde naast de boete ook een voorwaardelijk verbod van een wedstrijd op om uittickets voor een Europese competitie te verkopen als een gelijkaardig incident in de komende twee jaar opnieuw gebeurt.

Club Brugge veegde Rangers op 27 augustus met 6-0 van het terrein, nadat blauw-zwart ook al de heenmatch in Glasgow met 1-3 had gewonnen. Daardoor plaatste de vicekampioen en bekerwinnaar zich overtuigend voor de League Phase van de Champions League.

Voor Rangers is er het vangnet van de League Phase in de Europa League. Daarin spelen de Schotten op 25 september in hun eerste wedstrijd thuis tegen KRC Genk.