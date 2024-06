Burgemeester Bart Tommelein: " Stad Oostende is helemaal klaar om de Rammstein-fans dit jaar opnieuw te ontvangen. De editie uit 2022 werd samen met alle diensten grondig geëvalueerd en er is een nieuw plan opgemaakt, zodat we op en top voorbereid zijn. We kijken uit naar de vele bezoekers die onze horeca een extra boost zullen geven."