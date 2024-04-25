Rachèle (5) mag volwaardig naar school na levensnoodzakelijke stamceltransplantatie: “Alles is nieuw voor haar”
Voor de kleine Rachèle (5) uit Pittem en haar ouders was 1 september heel speciaal. Rachèle kreeg anderhalf jaar geleden een levensnoodzakelijke stamceltransplantatie en gewoon naar school gaan zat er voor haar niet in. Tot maandag dus.
Rachèle (5) kon maandag voor het eerst gewoon naar school, zoals alle andere kinderen. Ze moet sinds kort geen medicatie meer nemen en heeft ondertussen ook alle nodige inentingen.
In 2023 ging iedereen massaal op zoek naar een geschikte stamceldonor om het meisje met zeldzaam beenmergfalen te redden. Vorig jaar in april werd ze uiteindelijk geopereerd. "Naar school gaan is voor veel kinderen en gezinnen vanzelfsprekend. Het is lastig als het jouw kind ontnomen wordt. Dan besef je pas echt dat het gewone leven en schoolleven zo belangrijk is", vertelt mama Evie Landuyt.
Thuisonderwijs
In de klas en op de speelplaats speelt Rachèle gewoon met alle andere kindjes. "Ze is heel enthousiast. Alles is nieuw voor haar", vertelt juf Emma Vervaeke.
Rachèle heeft sinds de eerste kleuterklas elke week een videomoment met de klas en ze kreeg ook thuisonderwijs. "Wekelijks gingen leerkrachten naar haar huis om haar toch te kunnen verbinden met de school en de klasgroep", zegt directeur Hanne Devisch van basisschool Pit.