In de klas en op de speelplaats speelt Rachèle gewoon met alle andere kindjes. "Ze is heel enthousiast. Alles is nieuw voor haar", vertelt juf Emma Vervaeke.

Rachèle heeft sinds de eerste kleuterklas elke week een videomoment met de klas en ze kreeg ook thuisonderwijs. "Wekelijks gingen leerkrachten naar haar huis om haar toch te kunnen verbinden met de school en de klasgroep", zegt directeur Hanne Devisch van basisschool Pit.

