De slachtoffers bleken naar Zeebrugge te zijn gebracht door een 43-jarige Oekraïner. De verdachte werd ter plaatse opgepakt voor mensensmokkel. Diezelfde dag werden ook in het Verenigd Koninkrijk twee verdachten ingerekend. De 33-jarige man uit Southampton en de 55-jarige man uit Bournemouth werden allebei in Bournemouth opgepakt. Volgens het parket maken alle verdachten deel uit van een criminele organisatie die mensen vanuit Albanië naar het Verenigd Koninkrijk zou smokkelen. De bende zou ook in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.



Na verhoor besliste het West-Vlaamse parket om de Oekraïense verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste vervolgens om de veertiger aan te houden op verdenking van mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maandagnamiddag oordeelde de raadkamer in Brugge al dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Het onderzoek naar het aandeel van de Oekraïner wordt voortgezet door de FGP West-Vlaanderen, onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter.