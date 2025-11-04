Raadkamer Brugge bevestigt aanhouding Oekraïner voor mensensmokkel via haven van Zeebrugge
Een 43-jarige Oekraïner is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. In de laadruimte van een vrachtwagen werden vorige week woensdag vijf Albanezen aangetroffen. De raadkamer bevestigde vandaag zijn aanhouding.
De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie, de speciale eenheden, de scheepvaartpolitie en de Britse South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) voerden op woensdag 5 november samen een actie uit in de haven van Zeebrugge. Tijdens die actie ontdekten de politiediensten vijf migranten in de laadruimte van een vrachtwagen. Het ging om Albanese mannen van 25 tot 39 jaar oud.
De slachtoffers bleken naar Zeebrugge te zijn gebracht door een 43-jarige Oekraïner. De verdachte werd ter plaatse opgepakt voor mensensmokkel. Diezelfde dag werden ook in het Verenigd Koninkrijk twee verdachten ingerekend. De 33-jarige man uit Southampton en de 55-jarige man uit Bournemouth werden allebei in Bournemouth opgepakt. Volgens het parket maken alle verdachten deel uit van een criminele organisatie die mensen vanuit Albanië naar het Verenigd Koninkrijk zou smokkelen. De bende zou ook in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.
Na verhoor besliste het West-Vlaamse parket om de Oekraïense verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste vervolgens om de veertiger aan te houden op verdenking van mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maandagnamiddag oordeelde de raadkamer in Brugge al dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.
Het onderzoek naar het aandeel van de Oekraïner wordt voortgezet door de FGP West-Vlaanderen, onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter.