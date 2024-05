Drie horecazaken werkten volledig zoals het hoort. Bij de elf andere varieerden de inbreuken. Het FAVV verplichtte de eigenaar van een snackbar in Kortrijk om zijn zaak te sluiten door onhygiënische omstandigheden. De inspectie nam op een andere plek de frigo en de inhoud ervan in beslag om die door de vuilkar te laten ophalen. Zeven handelszaken maakten fouten tegen de wetgeving over de witte kassa, BTW-ontvangstbewijzen of de registratie van de daginkomsten. Verder kwamen zes inbreuken aan het licht rond hygiëne, bewaringstemperaturen en de houdbaarheidsdatum van eetwaren. Tot slot noteerden de inspecteurs negen inbreuken omtrent de tewerkstelling van aanwezige medewerkers.