Concreet wil de federale regering het remgeld optrekken. Dat is het bedrag dat je zelf betaalt bij een bezoek aan een geconventioneerde arts of voor sommige medicijnen. Dat vindt de PVDA niet kunnen.

Natalie Eggermont, volksvertegenwoordiger: “Er is heel wat medicatie die veel gebruikt wordt, die een pak duurder wordt. Zoals pillen voor de cholesterol of voor de maag. Mensen die iets aan hun hart hebben of suikerziekte hebben, moeten vaak cholesterolverlagers nemen, die hebben dat echt nodig. En die cholesterolverlagers worden fors duurder. Het is vaak een verdubbeling van de prijs. Er is dan ook een risico dat mensen die die medicatie moeten nemen, dat niet meer zullen doen. Daardoor kunnen er meer hartinfarcten en beroertes zijn."

"Een schande"

Ook Dirk Declercq is niet tevreden. Hij is kankerpatiënt en moet 14 verschillende medicijnen per dag nemen. “Het is een echte schade. Ik zal voor meerdere medicijnen 200 tot zelfs 300 procent meer moet betalen. Ik heb ze dagelijks nodig. Bijvoorbeeld maagbeschermers, ik kan ik niet anders dan ze nemen.”