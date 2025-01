“Door de raadsleden een box met Vlaamse kwaliteitsproducten te bezorgen, willen we als Boerenbond de vakkennis van onze West-Vlaamse landbouwers en het belang van lokale voedselproductie in de kijker zetten," zegt Joris Vande Vyvere van Boerenbond West-Vlaanderen. "We willen het overleg tussen landbouwers en provincieraadsleden ook een duwtje in de rug geven”

De groentenbox is ook een uitnodiging voor de raadsleden. "We nodigen hen uit om in het voorjaar een bezoek te brengen aan een landbouwbedrijf in hun buurt, zodat ze kunnen kennismaken met een land- en tuinbouwer. Zo kunnen ze best aan den lijve ondervinden welke uitdagingen de landbouwers elke dag trotseren."