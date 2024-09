De provincieraad beslist over de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rond de reconversie van de militaire basis in Koksijde. Defensie wil daarbij -na de verhuizing van de reddingshelikopters- toch voet aan de grond houden in Koksijde. "Dat brengt het dossier uit evenwicht”, vindt Maarten Tavernier, fractieleider bij Groen. “De herbestemming van de site zou bestaan uit natuur, landbouw, woningen, ruimte voor bedrijvigheid, fietsverbindingen en vrije tijd … Het stuk natuur dat Defensie nu alsnog wil behouden, gaat vooral ten kosten van natuur."