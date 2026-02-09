Het provinciedomein De Gavers in Harelbeke krijgt een nieuwe horecazaak. De huidige cafetaria maakt plaats voor een nieuwe brasserie. De opening staat gepland voor de paasvakantie van volgend jaar.
Met de nieuwe brasserie wil de provincie beter inspelen op de groeiende bezoekersstromen, efficiëntie en duurzaamheid. Het wordt een toegankelijke ontmoetingsplek voor wandelaars, gezinnen en ook honden zullen er welkom zijn.
“Provinciedomein De Gavers is een van onze drukst bezochte provinciedomeinen. Met deze nieuwe brasserie investeren we in een warm en kwaliteitsvol onthaal, met een plek waar elke bezoeker zich welkom kan voelen", zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur, Landschap en Toerisme, Jurgen Vanlerberghe.
Bouwvisualisatie van de nieuwe brasserie
Clusterconcessie voor vernieuwing
De uitbating van de nieuwe brasserie gebeurt door horeca ondernemingsgroep Greenwoods. De bouw van de horecazaak past binnen een ruimer traject waarin Greenwoods instaat voor de herontwikkeling en exploitatie van cafetaria’s in zeven provinciedomeinen, waaronder De Gavers.
De provincie West-Vlaanderen gunde de ondernemingsgroep die clusterconcessie in 2024.