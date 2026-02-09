Met de nieuwe brasserie wil de provincie beter inspelen op de groeiende bezoekersstromen, efficiëntie en duurzaamheid. Het wordt een toegankelijke ontmoetingsplek voor wandelaars, gezinnen en ook honden zullen er welkom zijn.



“Provinciedomein De Gavers is een van onze drukst bezochte provinciedomeinen. Met deze nieuwe brasserie investeren we in een warm en kwaliteitsvol onthaal, met een plek waar elke bezoeker zich welkom kan voelen", zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur, Landschap en Toerisme, Jurgen Vanlerberghe.