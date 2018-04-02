15°C
Pro­vin­cie ver­nieuwt recre­a­tie­zo­ne in Palingbeek

2019-02-24 00:00:00 - 4.000 extra bomen en struiken voor provinciedomein De Palingbeek

Vandaag start de aanleg van een nieuwe recreatieve zone in provinciedomein De Palingbeek in Ieper. De werken duren naar verwachting ongeveer een jaar.

Het domein krijgt een natuurbelevingspad, nieuw speelterrein met heuvels en vijver, en een heraangelegde parking met aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid. “Met deze investeringen versterken we de beleving in De Palingbeek én zorgen we voor toegankelijk groen voor jong en oud,” zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Tijdens de werken zijn enkele toegangswegen afgesloten, maar fiets- en wandelroutes hebben omleidingen. 

De Provincie investeert 1,1 miljoen euro, waarvan 60% via Europa wordt gefinancierd.

De redactie
Domein De Palingbeek

