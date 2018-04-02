Het domein krijgt een natuurbelevingspad, nieuw speelterrein met heuvels en vijver, en een heraangelegde parking met aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid. “Met deze investeringen versterken we de beleving in De Palingbeek én zorgen we voor toegankelijk groen voor jong en oud,” zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Tijdens de werken zijn enkele toegangswegen afgesloten, maar fiets- en wandelroutes hebben omleidingen.

De Provincie investeert 1,1 miljoen euro, waarvan 60% via Europa wordt gefinancierd.