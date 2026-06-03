De vlonderweiden zijn het eerste concrete project in het nieuwe stuk Gavers. Via houten paadjes wandel je droog over de natte graslanden zonder de natuur te beschadigen. De provincie heeft hier het landschap hersteld zoals het vroeger was.

Acht luisterpalen

Voor gezinnen met kinderen is er een educatieve lus met verschillende eilandjes. Daar ontdekken kinderen spelenderwijs meer over onder meer grondwaterpeil, waterdiertjes, wolken, bodem en biodiversiteit. Vanuit een boomhut kunnen ze uitkijken over het gebied. In het gebied staan ook acht luisterpalen. Voor elke luisterpaal schreef cabaretier Wouter Deprez een kort verhaal dat past bij de plek. Hij geeft daarin een stem aan de verborgen dingen die bezoekers niet meteen zien: het moeras dat praat, een mol die door de verschillende grondlagen kruipt of een druppel water die het verhaal van de bodem vertelt. Zo krijgen bezoekers extra informatie over het gebied, zonder dat er veel tekst nodig is.

Natte natuur krijgt alle kansen

"Met de nieuwe vlonderweides geven we natte natuur opnieuw alle kansen in De Gavers. Tegelijk maken we er een plek van waar kinderen, gezinnen en scholen kunnen ontdekken hoe belangrijk water, bodem en biodiversiteit zijn voor onze leefomgeving", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap en Toerisme.