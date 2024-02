De plannen voor een bos aan de Leie zorgen al lang voor protest bij een aantal omwonenden. Zij vrezen onder meer voor de stabiliteit van hun huizen, maar het bos zou hen ook hun mooi zicht ontnemen. Boeren zijn dan weer boos omdat er landbouwgrond verloren gaat.

Het bos zal kleiner worden, raakte maandag bekend. Maar zelfs een kleiner Katerbos is niet welkom, zeggen de actievoerders. De burgemeester liet gisteravond alvast weten dat de vergunning voor het bos is afgeleverd en dat de klok niet wordt teruggedraaid. Hij zegt dat hij nooit eerder in zijn loopbaan zo zwaar onder druk gezet werd door verschillende betrokken partijen.