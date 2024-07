Maar bovenop het vrachtvervoer is er sinds de aanleg van de A11 ook meer doorgaand verkeer naar Dudzele of Zwankendamme, zo blijkt. En dat weegt allemaal op de historische dorpskern.



"Het gaat ook over de staat van de weg, waardoor we trillingen krijgen in onze huizen", zegt Pieter Vlaemynck. "En dat baart mij echt zorgen. En huizen zoals het mijne, die open staan, zijn echt onderhevig aan trillingen."

De bewoners voeren actie om tot een oplossing te komen, want dit moet stoppen, zeggen ze.

Matthias Bil (Voor Brugge): "We denken dan ook aan dynamische borden, misschien al vanop de expresweg aangeven dat het zwaar vervoer niet is toegelaten door Lissewege. Dan moeten we misschien kijken naar de Vlaamse overheid, gezien het een gewestweg is."