Het gaat om de oude fabriekspoort van staalconstructiebedrijf La Brugeoise, begin jaren 1900. Een projectontwikkelaar kreeg het jaren geleden in handen. Omdat hij er nu tienduizenden euro's verkrottingstaks op zou moeten betalen, verkoopt hij ze voor één euro. De Brugge Foundation die zich bekommert over erfgoed in de stad, zal de poort nu restaureren en aan de stad Brugge schenken.