De werkloosheid in de Waalse provincie Henegouwen is groot en de bedrijven bij ons zoeken veel werkkrachten. Maar veel Walen hebben moeite om tot bij onze bedrijven te geraken. Daarom organiseert Vlaanderen in het najaar enkele jobbeurzen, de eerste half oktober in Rekkem. Daarna wil de overheid bussen inleggen om arbeidskrachten vlot in West-Vlaamse bedrijven te krijgen.