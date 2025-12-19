Vorige zomer zijn voor het proefproject zo’n 200.000 kleine oestertjes op stenen neergelaten in zee, dertig kilometer voor de kust van Oostende. Die platte oesters zijn quasi volledig uitgestorven bij ons, door overbevissing. Nochtans zijn ze heel belangrijk voor de biodiversiteit. Tot 150 jaar geleden hadden we grote oesterriffen voor onze kust.

Thomas Kerkhove, Instituut voor Natuurwetenschappen: “Tot 25% van ons Noordzeegebied was bedekt met oesterriffen. En die vormen een heel belangrijke habitat voor allerhande andere soorten: krabben, kreeften, vissoorten. Die vinden daar een thuis, die groeien daar op, die vinden daar voedsel. Die oesterriffen zijn volledig weggevist waardoor het hele ecosysteem veranderde.”