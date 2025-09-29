De arbeiders bij Clarebout legden gisterochtend het werk neer. Het voorstel dat ze hadden gekregen van de directie was voor hen niet goed genoeg. Clarebout is namelijk overgenomen door de Amerikaanse sectorgenoot Simplot, voor drie tot vier miljard euro. Werknemers vinden dat ze recht hebben op een premie, de directie had hen -nadat ze eerst had geweigerd- vijfhonderd euro per werknemer voorgesteld.

"Als we gaan kijken naar het aanzienlijk bedrag van de verkoop van Clarebout, denken we toch dat het nog iets beter kan voor het personeel en daarom hebben we gezegd dat we niet kunnen akkoord gaan met het voorstel van de werkgever, en dus leggen we het werk stil," klonk het gisteren.