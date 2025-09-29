Productie bij Clarebout Potatoes ligt ook vandaag stil
De productie bij Clarebout Potatoes ligt ook vandaag nog stil, niemand is er aan de slag. De werknemers wachten op een signaal van de directie. Clarebout is overgenomen voor een paar miljard euro, de werknemers vinden dat ze recht hebben op een deeltje daarvan.
De arbeiders bij Clarebout legden gisterochtend het werk neer. Het voorstel dat ze hadden gekregen van de directie was voor hen niet goed genoeg. Clarebout is namelijk overgenomen door de Amerikaanse sectorgenoot Simplot, voor drie tot vier miljard euro. Werknemers vinden dat ze recht hebben op een premie, de directie had hen -nadat ze eerst had geweigerd- vijfhonderd euro per werknemer voorgesteld.
"Als we gaan kijken naar het aanzienlijk bedrag van de verkoop van Clarebout, denken we toch dat het nog iets beter kan voor het personeel en daarom hebben we gezegd dat we niet kunnen akkoord gaan met het voorstel van de werkgever, en dus leggen we het werk stil," klonk het gisteren.
Nog geen reactie
De directie heeft nog niet gereageerd sinds de productie stilligt en daarom zijn de ploegen ook vandaag niet aan het werk gegaan. Het is nog onduidelijk of de directie vandaag wel een signaal geeft.
Bij Clarebout werken 3.000 mensen: vijfhonderd in Nieuwkerke, in Warneton 1.500. In Moeskroen en Duinkerke samen nog eens duizend.