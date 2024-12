De motorhome brandde midden november uit, op de parking van het voormalige goederenstation in Ieper. De brandweer kon toen vermijden dat het vuur oversloeg naar andere campers en vrachtwagens. Bij de brand raakte niemand gewond.

De politie kon de brand al snel linken aan de eigenaar van de motorhome. Hij werd onder invloed van alcohol en met twee aanstekers in de buurt van het brandende voertuig aangetroffen. De 44-jarige man verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij de wagen in brand had gestoken uit frustratie. Hij was de sleutel van z’n motorhome kwijt, en een slotenmaker weigerde te komen.