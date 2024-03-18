Pri­meur in Kort­rijk: eer­ste inter­na­ti­o­naal judo­tor­nooi voor G‑sporters in België

In De Lange Munte in Kortrijk heeft dit weekend voor het eerst in België een internationaal judotornooi voor sporters met een beperking plaatsgevonden. Meer dan negentig judoka’s uit vijf Europese landen namen deel aan het evenement.

Voor organisator Judo Kortrijk was het een stevige uitdaging om de wedstrijden eerlijk te laten verlopen. De judoka’s met een fysieke of mentale beperking zijn actief binnen reguliere clubs en werden ingedeeld in kleine poules, waarbij rekening werd gehouden met niveauverschillen, zodat iedereen meerdere kampen kon afwerken.

Gella Vandecaveye is meter van het tornooi

Olympisch kampioen als meter van tornooi

Gella Vandecaveye is meter van het tornooi en is heel erg blij met het inclusieve karakter . “Deze doelgroep mag niet aan de zijlijn blijven staan. Deelnemen is hier belangrijker dan winnen.”

Voor de jongste deelnemers was er nog een extra hoogtepunt: zij kregen de kans om zich even te meten met een olympisch kampioen. Het zorgde voor enthousiaste reacties op en naast de tatami.

